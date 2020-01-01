Мария Сыропятова Строительство второго участка ул. Строителей оценено в 914,5 млн рублей Заявки принимаются до 10 марта 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Ул. Строителей

Константин Долгановский

Объявлен конкурс на выполнение работ по строительству участка перехода ул. Строителей — площадь Гайдара от ул. Вишерской до примыкания к ул. Папанинцев. Данные об этом появились на портале госзакупок.

Максимальная (начальная) стоимость работ — 914,5 млн руб. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 10 марта 2022 года.

Работы должны быть завершены к октябрю 2023 года.

Напомним, что строительством первого участка ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Вишерской занимается ООО «Строительно-коммерческая фирма «АТМ». Оно же выиграло подряд на строительство части ул. Строителей с возведением путепровода с подпорными стенами над железнодорожными путями, ведущими к ремонтному депо.

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