Пермякам поручили развитие детского хоккея в России Спортивный департамент КДХЛ разместится в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Клуб «Золотая шайба» zshr.ru

Минспортом РФ принято решение расположить спортивный департамент Континентальной детской хоккейной лиги (КДХЛ) в Пермском крае, на базе региональной федерации хоккея. Сама же КДХЛ наделяется статусом автономной некоммерческой организации. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства спорта.

Таким образом, по сути, пермякам поручено не только проведение соревнований «Золотая шайба», но и развитие детского хоккея в России в целом. Как отметили в минспорте РФ, Пермский край за последние пять лет сделал качественный скачок в привлечении детей к занятиям хоккеем, строительстве необходимой инфраструктуры и опыт Прикамья должен использоваться и тиражироваться в других регионах.

«На сегодня необходим более целостный подход к развитию детского хоккея. Он должен включать не только вовлечение детей в занятия спортом, но и формирование их стремления заниматься дальше. Для этого необходим грамотный тренерский корпус, судейский, который бы работал в специфике детского хоккея. Конечно, необходима инфраструктура. Поэтому наша задача работать во всех направлениях», — отметил президент Федерации хоккея Пермского края, вице-президент КДХЛ Алексей Чикунов.

Но для начала, заявил Чикунов, будет сформирован реестр территорий с объектами, количеством занимающихся. На основе этих данных будет выстраиваться дальнейшее взаимодействие с регионами.

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