Андрей Стрельцов «Молот» проиграл на выезде тульскому АКМ Это поражение пермских хоккеистов стало первым после трёх удачно проведённых игр Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская хоккейная дружина уступила в гостях тульскому клубу АКМ 2:3.

Хозяева после двух периодов имели задел в счёте 3:0, но в третьей двадцатиминутке «молотобойцы» вернулись в игру и забили две шайбы. Отличились Дмитрий Воробьёв и Денис Цыганов. Однако перевести встречу хотя бы в овертайм не удалось.

Таким образом, после трёх побед в регулярном чемпионате ВХЛ подопечные Альберта Логинова потерпели неудачу.

Заключительную игру в рамках турнира «Молот» проведёт в Тамбове 18 февраля. Затем начнутся игры плей-офф.

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