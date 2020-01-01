Андрей Стрельцов
«Молот» проиграл на выезде тульскому АКМ
Это поражение пермских хоккеистов стало первым после трёх удачно проведённых игр
Пермская хоккейная дружина уступила в гостях тульскому клубу АКМ 2:3.
Хозяева после двух периодов имели задел в счёте 3:0, но в третьей двадцатиминутке «молотобойцы» вернулись в игру и забили две шайбы. Отличились Дмитрий Воробьёв и Денис Цыганов. Однако перевести встречу хотя бы в овертайм не удалось.
Таким образом, после трёх побед в регулярном чемпионате ВХЛ подопечные Альберта Логинова потерпели неудачу.
Заключительную игру в рамках турнира «Молот» проведёт в Тамбове 18 февраля. Затем начнутся игры плей-офф.
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