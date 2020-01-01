Руководителем центра компетенций «Фотоника» назначен Николай Косвинцев Прежний директор Сергей Исаев займётся реализацией программы «Приоритет 2030» Поделиться Поделиться Твитнуть

Директором Центра компетенций национальной технологической инициативы «Фотоника» (создан на базе Пермского университета в 2020 году) назначен Николай Косвинцев. На этом посту он сменил Сергея Исаева, сообщили в пресс-службе вуза.

Николай Косвинцев возглавлял управление инновационной деятельности ПГНИУ с 2012 до 2019 года, на данный момент является руководителем направления «Экосистема НТИ» Агентства инвестиционного развития Прикамья.

Сергей Исаев продолжит работу в роли руководителя проектного центра программы «Приоритет 2030» Пермского университета. Он займётся стратегическим развитием инноваций и инфраструктуры вуза.

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