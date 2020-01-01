Руководителем центра компетенций «Фотоника» назначен Николай Косвинцев
Прежний директор Сергей Исаев займётся реализацией программы «Приоритет 2030»
Директором Центра компетенций национальной технологической инициативы «Фотоника» (создан на базе Пермского университета в 2020 году) назначен Николай Косвинцев. На этом посту он сменил Сергея Исаева, сообщили в пресс-службе вуза.
Николай Косвинцев возглавлял управление инновационной деятельности ПГНИУ с 2012 до 2019 года, на данный момент является руководителем направления «Экосистема НТИ» Агентства инвестиционного развития Прикамья.
Сергей Исаев продолжит работу в роли руководителя проектного центра программы «Приоритет 2030» Пермского университета. Он займётся стратегическим развитием инноваций и инфраструктуры вуза.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.