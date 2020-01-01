ПГНИУ выплатил тяжело пострадавшим при стрельбе студентам ещё по 50 тыс. рублей Поддержку получили пятеро учащихся Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пять студентов геологического, химического, историко-политологического и экономического факультетов ПГНИУ, признанные тяжело пострадавшими 20 сентября 2021 года, получили дополнительную материальную поддержку от Пермского университета в размере 50 тыс. руб. каждому, об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Средства выделены из денег Фонда целевого капитала ПГНИУ, собранных на поддержку пострадавших.

«У некоторых студентов процесс восстановления здоровья занимает более длительный период, а это всегда связано с финансовыми расходами, — отметили в фонде. — Принцип целевых капиталов позволяет оказывать долговременную поддержку, а не разовую. Мы постараемся и в дальнейшем способствовать тому, чтобы ребята полностью выздоровели».

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