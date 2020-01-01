В Перми уничтожено более двух тонн хурмы неизвестного происхождения Подозрительные фрукты обнаружены на оптовом рынке «Заостровка» Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми на территории оптового продовольственного рынка «Заостровка» сотрудниками управления Россельхознадзора, таможни и транспортной прокуратуры региона обнаружено 2081 кг хурмы.

Фрукты находились в ящиках без маркировки и сопроводительных документов, из-за чего определить легальность ввоза продукции на территорию РФ не представлялось возможным.

В связи с этим, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, фрукты пришлось изъять и уничтожить на полигоне твёрдых бытовых отходов.

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