В Пермском крае за январь построено 192,3 тыс. кв. м жилья Это 171% к соответствующему периоду прошлого года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе 2022 года на территории Пермского края организации и индивидуальные застройщики сдали в эксплуатацию 2339 квартир общей площадью 192,3 тыс. кв. м.

Как сообщили в Пермьстате, это составляет 171% к вводу жилья в соответствующем периоде 2021 года.

В ведомстве отметили, что индивидуальными застройщиками в прошлом месяце введено в строй 99,6 тыс. кв. м жилья. Это на 96,8% больше, чем в январе 2021 года.

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