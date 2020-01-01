Пермячка собирается отсудить у больницы 500 тыс. руб. за заражение коронавирусом Рассмотрение дела начнётся 16 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Индустриальном районном суде Перми на рассмотрении находится гражданское дело о компенсации морального вреда вследствие заражения коронавирусом жительницы краевого центра, сообщили в пресс-службе суда.

Пермячка утверждает, что в ходе стационарного лечения в ГКБ им. Тверье заразилась COVID-19 по вине медицинских работников, недобросовестно выполнявших должностные обязанности.

Истец требует взыскать с ответчика 500 тыс. руб. и судебные расходы в сумме 51 тыс. руб.

Рассмотрение дела начнётся 16 февраля.

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