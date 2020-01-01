Ежесуточный прирост больных COVID-19 в Прикамье снизился до 5199 новых случаев Среди заболевших — более одной тысячи детей Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в Пермском крае COVID-19 заболели 5199 человек, из них 1029 — дети до 17 лет включительно. Выздоровели 2567 человек, скончался 21 пациент.

Для сравнения: накануне в регионе заразились 5545 жителей.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 256 714, погибших от инфекции — 8035.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных для лечения больных COVID-19, находятся 4102 пациента, из них 337 в тяжёлом состоянии, 111 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

По состоянию на утро 15 февраля в Пермском крае завершили курс вакцинации от коронавируса 1 332 222 жителя.

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