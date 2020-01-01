Пермский Story bar оштрафуют за работу в ночное время Предпринимателям грозит штраф Поделиться Поделиться Твитнуть

Минтербез и полицейские пресекли работу бара в ночное время

В Перми состоялся очередной совместный рейд сотрудников Министерства территориальной безопасности Пермского края и полицейских, в ходе которого проверялось соблюдение запрета на работу развлекательных заведений в ночное время.

Как сообщает «Рифей» со ссылкой на минтербез, в ходе рейда была выявлена работа после 23 часов заведения Story bar на ул. Ленина.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении. Предпринимателям грозит штраф.

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