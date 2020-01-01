Скончался бывший главный фтизиатр Пермского края Валерию Рейхардту было 77 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Валерий Рейхардт

Министерство здравоохранения Пермского края

В Перми 11 февраля 2022 года на 78-м году жизни скончался бывший главврач Пермского краевого противотуберкулезного диспансера, главный внештатный фтизиатр края Валерий Рейхардт. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Валерий Рейхардт окончил ПГМИ в 1967 году. С 1976 года он работал в областном противотуберкулезном диспансере: сначала заведующим терапевтическим отделением, затем заместителем главного врача по лечебной работе, а в 2002 году был назначен главным врачом, оставался на этой должности до 2017 года.

По инициативе Рейхардта Пермский край принял участие в реализации программы «Развитие стратегии лечения населения РФ, уязвимого к туберкулезу». Большой вклад он внёс в разработку краевого закона «О защите населения от туберкулеза».

Рейхардт координировал работу всей фтизиатрической службы региона.

В 1998 году ему было присвоено звание «Заслуженный врач РФ».

Министерство здравоохранения Пермского края выражает глубокие соболезнования близким Валерия Рейхардта.

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