Елена Синица В Пермском крае проведено свыше 4,4 млн исследований на коронавирус На прошлой неделе в среднем проводилось 23 тыс. тестов в день Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По состоянию на 12 февраля в медорганизациях региона проведено 4,463 млн исследований на коронавирус. Такие данные приводит пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

Уточняется, что на прошедшей неделе в среднем проводилось 23 тыс. исследований в день.





Как отмечают в ведомстве, в регионе достаточно тест-систем, исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению главного государственного санитарного врача России полагается тестирование.

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