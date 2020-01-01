Елена Синица
В Пермском крае проведено свыше 4,4 млн исследований на коронавирус
На прошлой неделе в среднем проводилось 23 тыс. тестов в день
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По состоянию на 12 февраля в медорганизациях региона проведено 4,463 млн исследований на коронавирус. Такие данные приводит пресс-служба краевого Роспотребнадзора.
Уточняется, что на прошедшей неделе в среднем проводилось 23 тыс. исследований в день.
Как отмечают в ведомстве, в регионе достаточно тест-систем, исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению главного государственного санитарного врача России полагается тестирование.
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