Елена Синица Пермский край опустился в рейтинге качества жизни Сейчас регион занимает 49-е место Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2021 года Пермский край занимает 49-е место в рейтинге качества жизни среди российских регионов. Такие данные приводит «РИА Новости».

При расчёте рейтинга проводился анализ 67 показателей, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе. В их числе уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия.





Кроме этого, учитывались такие показатели, как здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.





Из 100 возможных баллов Пермский край набрал 47,069. Для сравнения: в 2020 году регион занимал 48-е место с 44,984 балла.





Самый высокий балл в рейтинге — у Москвы (81,4), Санкт-Петербурга (80,2) и Московской области (75,9).





В топ-10 также входят Республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Ленинградская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Самарская и Нижегородская области.





Напротив, аутсайдерами рейтинга стали Калмыкия, Ингушетия, Курганская область, республики Алтай и Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесская Республика, Забайкальский край, Республика Тыва.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.