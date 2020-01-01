За сутки в Пермском крае подтверждено 5545 новых случаев COVID-19
Среди заболевших 1518 детей
По данным Роспотребнадзора, за прошлые сутки в Прикамье выявлено 5545 новых заболевших коронавирусом, из них 1518 — дети до 17 лет включительно.
Выздоровели 1198 пациентов, скончались 20.
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 251 515, погибших от коронавируса — 8014.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных для лечения больных COVID-19, находятся 4192 пациента, из них 315 в тяжёлом состоянии, 100 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
По состоянию на утро 14 февраля в Пермском крае завершили курс вакцинации от коронавируса 1 329 460 жителей.
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