За сутки в Пермском крае подтверждено 5545 новых случаев COVID-19 Среди заболевших 1518 детей Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошлые сутки в Прикамье выявлено 5545 новых заболевших коронавирусом, из них 1518 — дети до 17 лет включительно.

Выздоровели 1198 пациентов, скончались 20.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 251 515, погибших от коронавируса — 8014.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных для лечения больных COVID-19, находятся 4192 пациента, из них 315 в тяжёлом состоянии, 100 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

По состоянию на утро 14 февраля в Пермском крае завершили курс вакцинации от коронавируса 1 329 460 жителей.

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