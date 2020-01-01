Утверждён краевой перечень проектов, которые будут реализовываться в рамках ГЧП В него внесены 39 зданий и сооружений Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Краевым правительством утверждён перечень региональных зданий и сооружений, предлагаемых для возведения в рамках государственно-частного партнёрства (ГЧП). В него вошли 39 объектов, расположенных на территории Перми и Прикамья, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Здания, внесённые в перечень, планируется построить или восстановить при участии инвесторов. Отметим, что большая часть участников списка уже находится в проработке отраслевых ведомств. Также по ним определён потенциальный финансовый партнёр.

Перечень опубликован на региональном инвестпортале в разделе «О Пермском крае» — вкладка «Государственно-частное партнёрство».

Из 39 объектов — участников списка в высокой степени проработки находится проект строительства онкодиспансера в Перми. В этом году ожидается заключить концессионные соглашения о возведении в регионе восьми школ. Складывается успешная практика реализации проектов в рамках ГЧП в сферах спорта, ЖКХ, дорожного строительства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.