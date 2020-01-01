В Большом Савино пассажир избил сотрудницу аэропорта Против дебошира возбуждено уголовное дело Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники Пермского линейного отдела МВД на транспорте возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя. Как сообщили в пресс-службе ведомства, 30 января в международном аэропорту Большое Савино мужчина совершил ряд хулиганских действий.

Проверка показала, что один из пассажиров с признаками алкогольного опьянения планировал улететь в Москву, но опоздал на свой рейс. Тогда мужчина приобрёл билет на следующий самолёт и ожидал вылета в стерильной зоне.

Спустя некоторое время злоумышленник ошибочно решил, что вновь опаздывает, и, подойдя к выходу на посадку, в грубой форме потребовал от сотрудницы аэропорта пропустить его в самолёт, который следовал в Домодедово, хотя фактически билет у дебошира был приобретён до Шереметьево.

В ходе конфликта хулиган сначала толкнул сотрудницу аэропорта, а потом ударил её кулаком по лицу.

В настоящее время в отношении пассажира 1992 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 1 статьи 213 УК РФ.

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