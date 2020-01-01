В Пермском крае ожидается аномальное потепление до 0 градусов Температура повысится в среду Поделиться Поделиться Твитнуть

По прогнозам синоптиков, на предстоящей неделе в Пермском крае температура воздуха ожидается выше нормы на 5–7°C, а количество осадков на большей части региона будет близким к климатической норме. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на специалистов научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

В первые два дня недели максимальная температура будет ещё не выше −5…−11°C. А начиная со среды и до воскресенья воздух прогреется до 0…−6°C. В пятницу на севере региона вероятна метель, а в воскресенье не исключена слабая оттепель. Пройдёт небольшой и умеренный снег.

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