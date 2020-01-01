Андрей Стрельцов «Молот» одержал вторую выездную победу В Воронеже пермская хоккейная команда обыграла местный «Буран» Поделиться Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Хоккеисты «Молота» продолжили свою выездную серию в чемпионате ВХЛ. После победы в Ростове подопечные Альберта Логинова праздновали успех в Воронеже.

В первом периоде отличились Артём Ощепков и Александр Игошев. После перерыва Игорь Зенчиков сделал счёт 0:3. Хозяева сократили разрыв в счёте до минимума 2:3 и в заключительной трети матча сняли вратаря. Даниил Сероух броском в пустые ворота установил окончательный результат в этой встрече 4:2.

На сегодня «Молот» занимает шестую строчку в турнирной таблице.

Следующая игра пройдёт также на выезде. В Туле «молотобойцы» сыграют с местным АКМ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.