За сутки наибольшее число случаев COVID-19 неожиданно зафиксировали в Краснокамске Пермь по количеству заболевших заняла только четвёртое место Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщает Роспотребнадзор, за сутки в регионе коронавирус выявлен в 43 территориях.

Наибольшее число случаев COVID-19 неожиданно зафиксировали в Краснокамском округе — там заболело 857 человек. На втором и третьем местах Чернушинский и Чусовской округа — 521 и 514 инфицированных соответственно.

Пермь, которая всегда лидировала по числу заболевших, на этот раз заняла четвёртое место — 356 случаев.

Далее идут Осинский округ и Пермский район — в этих территориях коронавирус за сутки подтверждён 326 и 271 раз.

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