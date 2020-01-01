В Перми скончалась привитая «Спутником V» пациентка Врачи заключили, что причиной смерти стала онкология Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Министерства здравоохранения Пермского края

Переболевшая коронавирусом 42-летняя жительница Перми летом 2021 года сделала прививку первым компонентом «Спутника V», почувствовала недомогание и через несколько дней скончалась в больнице. Муж погибшей отправил официальную претензию в минздрав, чтобы в ведомстве разобрались в причинах случившегося. Об этом сообщает 59.ru.

По словам супруга пострадавшей, в справке о смерти врачи указали диагноз «рак груди и сердечная недостаточность», а в результате вскрытия — «хронический лейкоз». По документу смерть наступила от прогрессирующей полиорганной недостаточности.

Супруг объясняет, что для него диагноз, который уже после смерти поставили супруге, был неожиданным.

Мужчина написал официальную претензию в минздрав и в страховую компанию. В нём муж просит провести проверку контроля качества и безопасности медицинской деятельности по факту оказания медпомощи жене и привлечь к ответственности виновных.

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