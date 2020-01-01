В Перми сотрудники ГИБДД проводят массовые проверки водителей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В воскресенье, 13 февраля, на территории Перми вновь пройдут массовые проверки водителей. Как сообщили в ГИБДД, целью рейда является пресечение грубых нарушений правил дорожного движения и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

В инспекции напомнили, что за пьяную езду водителю грозит лишение прав до двух лет, а также штраф в размере 30 тыс. рублей.

Горожан просят сообщать о случаях нетрезвого вождения по телефонам 102 или (342) 261-99-99, 246-79-00.

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