За сутки коронавирус диагностирован у жителей всех территорий Прикамья В Перми заболели 2 046 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Как сообщили в Роспотребнадзоре, за сутки новые случаи коронавируса в Пермском крае подтверждены во всех территориях региона.

В Перми заболели 2 046 человек, в Пермском муниципальном районе положительные результаты тестов на COVID-19 получили 453 местных жителя, в Чернушинском городском округе — 267.

В Соликамском округе заразились 239 человек, 192 в Чусовском, 183 в Чайковском, 182 в Березниках, 177 в Краснокамском, 147 в Березовском.

Еще 125 человек заболели в Лысьвенском городском округе, 114 — в Осинском, 110 в Губахе.

Меньше всего заразившихся выявлено в Гайнском муниципальном округе (5), в Косинском и Кочевском по 3, в Частинском 2.

Всего в Пермском крае с начала пандемии подтверждено 240 417 случаев коронавируса.

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