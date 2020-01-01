За сутки коронавирус диагностирован у жителей всех территорий Прикамья
В Перми заболели 2 046 человек
Как сообщили в Роспотребнадзоре, за сутки новые случаи коронавируса в Пермском крае подтверждены во всех территориях региона.
В Перми заболели 2 046 человек, в Пермском муниципальном районе положительные результаты тестов на COVID-19 получили 453 местных жителя, в Чернушинском городском округе — 267.
В Соликамском округе заразились 239 человек, 192 в Чусовском, 183 в Чайковском, 182 в Березниках, 177 в Краснокамском, 147 в Березовском.
Еще 125 человек заболели в Лысьвенском городском округе, 114 — в Осинском, 110 в Губахе.
Меньше всего заразившихся выявлено в Гайнском муниципальном округе (5), в Косинском и Кочевском по 3, в Частинском 2.
Всего в Пермском крае с начала пандемии подтверждено 240 417 случаев коронавируса.
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