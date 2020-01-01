Елена Синица Несколько инвесторов заинтересовались строительством аквапарка в Перми Сейчас обсуждается и прорабатывается проект Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Пермского края ведут переговоры о строительстве аквапарка с несколькими инвесторами. Об этом сообщает издание «Текст» со ссылкой на региональный минэк.

«Правительство региона приняло решение, что при строительстве такого крупного и сложного инфраструктурного объекта, как аквапарк, должны быть сэкономлены бюджетные средства, поэтому аквапарк должен быть построен за деньги частных инвесторов», — сказали в ведомстве.





В министерстве также добавили, что сейчас есть несколько заинтересованных инвесторов, обладающих необходимыми компетенциями для строительства аквапарка. В минэке сказали, что инвесторы готовы вложить свои средства в строительство «столь масштабного и сложного объекта».





На данный момент с ними обсуждается и прорабатывается проект и решаются вопросы по земельному участку.





Ранее сообщалось, что построить аквапарк в Перми может иркутская компания «Востоксвязь»

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