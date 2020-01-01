Аквапарк в Перми построит иркутская компания Новый комплекс разместится на ул. Калинина Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Прикамья определили компанию, которая возведёт в Перми аквапарк. Инвестором стала организация «Востоксвязь» из Иркутска. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Для строительства выбран участок по ул. Калинина, 84. Ранее здесь планировалось построить инфекционную больницу.

Кроме аквапарка, в комплексе предполагается возвести СПА, отель, торгово-развлекательный комплекс, ресторан, детский центр, аттракционы и др.

Для реализации проекта необходимо изменить зонирование участка и получить разрешение на проведение развлекательных мероприятий.

Инициатива вынесена на публичные слушания.

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