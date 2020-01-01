Елена Синица В воскресенье в Прикамье температура воздуха опустится до -15 градусов Также ожидается небольшой снег Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным ЦГМС, в воскресенье 13 февраля ожидается облачная погода, днём с прояснениями, небольшой снег. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Ветер ожидается юго-западный 4—9 м/с. Температура воздуха ночью составит −10…−5°, местами по северу и востоку до −15°, днём −8…−3°.

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