Елена Синица
В Прикамье продолжают работать COVID-центры
В них принимают пациентов с признаками ОРВИ или подозрением на коронавирус
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В Пермском крае по выходным продолжают работать центры для оперативного оказания помощи заболевшим с симптомами ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Отмечается, что в центрах принимают взрослых пациентов с признаками ОРВИ и подозрением на COVID-19 при температуре до 38, насморке, боли в горле или кашле, головной боли.
Ознакомиться со списком центров, которые работают в эти выходные можно здесь.
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