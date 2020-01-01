Елена Синица В Прикамье продолжают работать COVID-центры В них принимают пациентов с признаками ОРВИ или подозрением на коронавирус Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае по выходным продолжают работать центры для оперативного оказания помощи заболевшим с симптомами ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Отмечается, что в центрах принимают взрослых пациентов с признаками ОРВИ и подозрением на COVID-19 при температуре до 38, насморке, боли в горле или кашле, головной боли.





Ознакомиться со списком центров, которые работают в эти выходные можно здесь.

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