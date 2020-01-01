Елена Синица В Прикамье более 5,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом Из них 1 349 — дети до 17 лет включительно Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 5 557 новых случаев COVID-19. Из них 1 349 — дети до 17 лет включительно.

В «ковидных» стационарах находятся в тяжёлом состоянии 300 пациентов. Из них 109 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в регионе развёрнуто 5071 «ковидная» койка. Из них занято 3813. Доля свободного коечного фонда составляет 24,8%.





Общее число инфицированных в Прикамье достигло 240 417. За сутки в регионе проведено 21 325 ПЦР-исследований на коронавирус. За эти же сутки выздоровело 1337 человек, умерло — 24.





По состоянию на утро 12 февраля в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 394 069 человека. При этом 1 328 576 жителей завершили курс вакцинации.

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