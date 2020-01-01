Андрей Стрельцов «Амкар» назвал первых новичков Контракты с пермским клубом заключили форвард и защитник Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

«Амкар» начал пополнять состав. На позиции нападающего у красно-чёрных теперь будет играть лучший бомбардир «Спартака» из Туймазов — 24-летний Вячеслав Журавлев. На его счету 8 голов и 5 голевых передач за 19 игр сезона 2021/2022. На протяжении карьеры форвард выступал в системе клуба Премьер-лиги — ФК «Уфа».

Кроме того, в состав «Амкар» влился защитник Антон Бочаров. Ранее футболист защищал цвета ФК «Тюмень».





Напомним, что первые выездные сборы пермский клуб в этом году проведёт в Сочи с 20 февраля по 5 марта. Запланированы пять контрольных игр.

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