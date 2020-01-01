Елена Синица В Прикамье на трассе М-7 столкнулись пять автомобилей Есть пострадавшие Поделиться Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Сегодня в 11:30 в краевое МЧС поступило сообщение о ДТП с участием пяти автомобилей. Оно произошло на 437 км федеральной автодороги «М-7 Волга» в Нытвенском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также сообщается, что есть пострадавшие. Силами пожарно-спасательных подразделений проведено деблокирование пострадавших.





К месту ДТП привлекли девять единиц техники и 25 человек. В том числе от МЧС России три единицы техники и 10 человек личного состава.





Сейчас по автодороге организовано реверсивное движение по одной полосе.

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