Елена Синица
В Прикамье на трассе М-7 столкнулись пять автомобилей
Есть пострадавшие
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Сегодня в 11:30 в краевое МЧС поступило сообщение о ДТП с участием пяти автомобилей. Оно произошло на 437 км федеральной автодороги «М-7 Волга» в Нытвенском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Также сообщается, что есть пострадавшие. Силами пожарно-спасательных подразделений проведено деблокирование пострадавших.
К месту ДТП привлекли девять единиц техники и 25 человек. В том числе от МЧС России три единицы техники и 10 человек личного состава.
Сейчас по автодороге организовано реверсивное движение по одной полосе.
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