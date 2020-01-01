Елена Синица В Перми изменили расписание трамвая №2 и автобуса №58 Решение принято по просьбам жителей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 14 февраля изменится расписание трамвая №2 и автобуса №58. Решение принято по просьбам жителей, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Так, на трамвайном маршруте №2 по будням с 17:30 до 19:00 укороченные рейсы продлят до остановки «Стахановское кольцо». В выходные дни будет добавлено отправление в 19:10 от остановочного пункта «станция Осенцы».





Помимо этого, в городской департамент транспорта поступили жалобы от жителей на несоблюдение расписания автобусами маршрута №58. Теперь для повышения регулярности движения маршрута по будним дням в час-пик изменено время межрейсовых отстоев и отправлений.

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