Елена Синица Пермские хирурги провели сложную операцию на мозге и спасли пациента У него выявили аневризму среднемозговой артерии Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми врачи провели сложную операцию пациенту с аневризмой сосуда головного мозга. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Поясняется, что 63-летнего мужчину госпитализировали в Региональный сосудистый центр больницы им. Гринберга с ишемическим инсультом. В ходе исследования врачи выявили у пациента крупную аневризму среднемозговой артерии. Это грозило разрывом стенки аневризмы и кровоизлиянием в мозг.





Для консультации по этому случаю из Федерального центра был приглашен эксперт в области сосудистой нейрохирургии Виталий Киселёв. Отмечается, что в операции принимали участие и местные специалисты: Яков Сычугов, Максим Сюткин, Дамир Халилов, Кенан Рустамов, Кирилл Прохоров.





«Сложность операции заключалась в особенной анатомии аневризмы и ее расположении, необходимо было правильно позиционировать два самораскрывающихся стента, причём один из них располагался под отрицательным углом. Через бедренную артерию был проведён инструментарий до места пораженного сосуда и проведены необходимые сложные манипуляции. В итоге операции аневризма была закрыта микроспиралями, риск сосудистой катастрофы устранен», — рассказал заведующий отделением Регионального сосудистого центра больницы им. Гринберга Яков Сычугов.





Сейчас пациент находится в сознании в удовлетворительном состоянии, готовится к выписке в ближайшие дни.

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