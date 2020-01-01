Андрей Стрельцов
«Молот» начал заключительную серию с победы
В гостях пермская ледовая дружина обыграла «Ростов»
Хоккеисты «Молота» начали свою последнюю в регулярном чемпионате ВХЛ выездную серию матчей. В своём первом поединке они обыграли ХК «Ростов» со счётом 3-2.
Первый период завершился в пользу гостей 2-0. Денис Цыганов и Даниил Сероух отметились забитыми шайбами. Однако в третьем периоде хозяева сумели догнать соперника. Всё решилось за полторы минуты до окончания встречи. В ворота ростовчан был назначен буллит, который и реализовал Алексей Шубин.
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