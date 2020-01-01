Жителям Пермского края разрешили закрывать больничные листы по электронной почте Ранее дистанционное закрытие листа нетрудоспособности было возможно только по телефону Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Жителям Пермского края разрешили закрывать больничные листы, обратившись в поликлинику по электронной почте. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Ранее дистанционное закрытие листа нетрудоспособности для пациентов, проходящих лечение от ОРВИ или COVID-19 амбулаторно, было возможно только по звонку.

Решение принято, для того чтобы пациентам не приходилось дозваниваться на горячие линии АКДЦ.

Отправляя сообщение на электронную почту в то учреждение, в котором больничный лист был открыт., пациенту нужно указать фамилию, имя и отчество, дату и год рождения, СНИЛС, номер телефона и дату открытия листа нетрудоспособности.

Список медорганизаций, в которые можно сообщить о закрытии больничного по электронной почте или через электронную форму, доступен на сайте краевого правительства.

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