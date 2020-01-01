Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пациенты детского онкоцентра увидят в окно открытое сердце Фонд «Берегиня» проводит флешмоб, приуроченный к международном дню детей, больных раком Поделиться Поделиться Твитнуть

Благотворительных забег «На одном дыхании»

15 февраля отмечается Международный день детей, больных раком. Второй год подряд благотворительный фонд «Берегиня» в этот день проводит флешмоб около детского онкогематологического центра.

Акция проходит под девизом «Посмотри в окно, и ты увидишь там любовь». 15 февраля с 18:00 до 19:00 из окна каждой палаты онкоцентра можно будет увидеть огромное сердце, в форме которого выстроятся сотрудники и волонтёры благотворительного фонда, родители детей, победивших болезнь, и тех, кто до сих пор борется с недугом.

Как сказано в пресс-релизе «Берегини», таким образом участники акции хотят показать, что человек с огромным сердцем способен свернуть горы, а если таких людей много, то вместе они справятся с любым препятствием, и напомнить, что сегодня детский рак – не приговор: благодаря всесторонней поддержке 80% детей с онкологическими диагнозами выздоравливают.

Фонд «Берегиня» был образован в 2009 году. Он известен тем, что кроме сбора средств на покупку дорогостоящих лекарств, проведение сложных лечебных и диагностических процедур и аренду квартир для проживания в Перми родителей тяжелобольных детей из Пермского края активно занимается организацией культурных, спортивных и социальных событий, направленных на поддержку детей с тяжёлыми заболеваниями. Так, именно «Берегиня» является организатором популярного благотворительного забега «На одном дыхании», а также организует участие пермских детей в «Играх победителей».

Традиционно в Международный день детей, больных раком, «Берегиня» проводила массовое шествие по улицам Перми, однако в 2021 и 2022 годах вынуждена была изменить формат события в связи с пандемией Covid-19.





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