Елена Синица В Прикамье 5 298 новых случаев заражения коронавирусом Из них 1 540 — дети до 17 лет включительно Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 5 298 новых случаев COVID-19. Из них 1 540 — дети до 17 лет включительно.

Также сообщается, что сейчас в краевых «ковидных» стационарах в тяжёлом состоянии находится 261 пациент. Из них 103 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в регионе развёрнуто 4 676 «ковидных» коек, из которых занято 3 729. Доля свободного коечного фонда составляет 20,3%.





Общее число инфицированных в Прикамье достигло 234 860. За сутки в регионе проведено 24 396 ПЦР-исследований на коронавирус. За эти же сутки выздоровело 1032 человека, умерло — 21.





По состоянию на утро 11 февраля в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 391 338 человека. При этом 1 324 928 жителей завершили курс вакцинации.

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