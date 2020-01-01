В выходные в Прикамье похолодает до −16°

В выходные 12 и 13 февраля в Пермском крае похолодает до -16°. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на проект «Метеоролог и я».

Так, в субботу 12 февраля температура воздуха в регионе ночью составит −8…−13°. Днём температура составит −3…−8°. В Перми ночью будет −9…−11°, днём −4…−6°.





В воскресенье 13 февраля в Прикамье будет −6…−11° . По востоку региона будет холоднее: −11…−16°. Днём в крае потеплеет до −3…−8°. В краевой столице ночью будет −7…−9°, днём −4…−6°.





Также синоптики сообщают, что погода в выходные будет облачная, возможен небольшой снег