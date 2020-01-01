Реальная зарплата в Пермском крае выросла на 1,8% В среднем за месяц с января по ноябрь 2021 года жители Прикамья получали по 43,7 тыс. рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермьстат завершил анализ заработной платы работников предприятий Пермского края за 11 месяцев текущего года.

Так, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников за ноябрь 2021 года сложилась в размере 45 746,1 руб. По отношению к ноябрю 2020 года её рост составил 14,7% (39 849,9 руб.).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе–ноябре 2021 года составила 43 795,6 руб. и по сравнению с январём–ноябрём 2020 года выросла на 8,3%.

Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в январе–ноябре 2021 года увеличилась на 1,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Как сообщили в Пермьстате, сохраняется значительная дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности.

Так, в ноябре средняя зарплата работников сферы информации и связи составила 67,1 тыс. руб., а сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания получили всего по 25,9 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.