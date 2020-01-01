В Пермском крае с начала года на 20% подорожали капуста, огурцы и помидоры Немного снизились в цене мясо, рыба и яйца Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Пермьстат опубликовал данные о потребительском рынке Пермского края за январь 2022 года. Индекс потребительских цен на товары и услуги в регионе составил 100,9%. При этом стоимость продовольственных товаров в январе 2022 года выросла на 1,1%.

Заметный прирост цен зафиксирован на кулинарные изделия из птицы (4,4%), сыры плавленые (3,9%), кексы, рулеты (2,9%), чай чёрный байховый (2,6%), сельдь солёную (2,3%), крупу гречневую (1,7%). Поднялась стоимость всего обследуемого ассортимента овощной продукции: здесь за месяц больше всего подорожали капуста белокочанная свежая (120,1%), помидоры свежие (120,62%), чеснок (122,61%), огурцы свежие (124,2%).

Цены на фрукты (груши, виноград, лимоны, бананы, яблоки, сухофрукты) и орехи увеличились на 0,8-13,9%, за исключением апельсинов и ягод мороженных, которые стали дешевле по сравнению с декабрём на 9,5%, и 0,1% соответственно.

Несколько дешевле стали мясо и птица (99,88%), рыба и морепродукты (98,57%), яйца (98,65%).

Стоимость безалкогольных напитков снизилась на 0,6%.

Цены на непродовольственные товары поднялись в истекшем месяце в среднем на 0,6%.

Обувь, одежда и трикотажные изделия подорожали на 0,1-5,3%. Стоимость некоторых моющих и чистящих средств на 1,3-2,9% стала ниже по сравнению с декабрём предыдущего года. На 1,1-5,2% дороже стали дезодорант, шампунь, крем для рук, крем для лица, краска для волос, тушь для ресниц. На 1,0-2,2% подешевела зубная паста, пена для бритья, гель для душа, туалетная вода.

Стоимость мебели в целом увеличилась на 1,4%. Выросли цены на школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары, плиты бытовые, лампы светодиодные, электроутюги, печатные издания, строительные материалы (0,1-11,0%). В то же время на 0,1-5,6% подешевели электрочайники, печи микроволновые, электропылесосы, компьютеры персональные переносные.

Отмечалось увеличение стоимости новых импортных и отечественных легковых автомобилей — на 1,8-2,4%. В январе вновь поднялись цены на все марки моторного топлива (0,1-2,0%).

Индексы цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты сложились в диапазоне от 96,2% на цефтриаскон до 104,8% на амоксициллин, из медикаментов, не входящую в группу ЖВНЛП, — в пределах 95,9-106,8%.

В сфере оказания услуг городского пассажирского транспорта отмечено увеличение стоимости на 13,2%.

Подешевел проезд на поездах дальнего следования (на 19,2%), а также полёт в салоне экономического класса самолёта (на 10,6%).

Увеличилась стоимость услуг правового характера (6,1%), услуг в сфере зарубежного туризма (4,9%), медицинских услуг (4,0%), услуг банков (0,8%).

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