В Пермском крае растёт число инфицированных штаммом «дельта» Из-за этого в регионе продолжается рост числа госпитализаций Поделиться Поделиться Твитнуть

Федерал Пресс

На заседании краевого оперштаба по борьбе с коронавирусом заместитель председателя правительства Пермского края Сергей Никифоров, курирующий сферу здравоохранения, объяснил почему в регионе растут показатели по числу госпитализаций.

Это связано с тем, что в крае наблюдается большой прирост инфицированных более тяжелым штаммом COVID-19 «дельта». В результате с середины января число госпитализаций пациентов с коронавирусом и пневмониями выросло в два раза, отметил Никифоров.

«Мы вновь разворачиваем койки под таких пациентов, порядка одной тысячи было перепрофилировано на прошлой неделе и мы продолжаем эту работу», — заявил зампред правительства.

По данным минздрава на 10 февраля в Прикамье, развернуто 4 436 коек для ковид-пациентов, заняты 3 509, доля свободного коечного фонда составляет 20,9%.

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