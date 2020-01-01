В школах и детсадах Пермского края изменились правила введения карантина по COVID-19 Теперь он будет вводиться по той же схеме, что и при ОРВИ Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае изменились правила разобщения школьных классов и групп в детсадах при выявлении заболевших COVID-19. Об этом на оперштабе по борьбе с коронавирусом заявил руководитель управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев.

Теперь вывод на карантин по COVID-19 будет проходить по той же схеме, что и при ОРВИ. То есть только когда заболело 20% класса или группы. Ранее карантин объявлялся после выявления единичных случаев коронавируса.

Кроме того, Роспотребнадзор теперь не должен уведомлять контактных с заболевшими лиц о необходимости соблюдать изоляцию, для них карантин полностью отменён.

Виталий Костарев акцентировал, что нововведения приняты на федеральном уровне, поэтому регион обязан их выполнять.





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