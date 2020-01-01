Мария Сыропятова За год в Перми стоимость жилья на первичном рынке выросла на четверть Вторичная недвижимость подорожала на 22% Поделиться Поделиться Твитнуть

В среднем стоимость одного квадратного метра жилой недвижимости в Перми выросла в январе 2022 года к январю 2021 год на 27%. Об этом сообщает ЦИАН Аналитика.

При этом рост цен на вторичном рынке жилья в Перми составил только 22%. Быстрее всего стоимость жилья на первичном рынке выросла в Краснодаре (+87%), Сочи (+85%) и Ярославле (+80%). На вторичном рынке по этому показателю лидирует также Сочи (+56%), Краснодар (+53%), на третьем месте Ростов-на-Дону (+40%). Анализ Циан показывает, что в большинстве локаций (70%) в 2021 году новостройки дорожали быстрее, чем вторичное жилье.

В исследование включена выборка из 35 городов с численностью населения от полумиллиона человек.

В выборку вошли 35 городов с численностью населения от 500 тысяч человек и объемом предложения в продаже от 100 квартир и на вторичном, и на первичном рынках, а также Сочи, Московская и Ленинградская области.

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