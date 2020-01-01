Мария Сыропятова Новый корпус школы дизайна «Точка» построят за 1,2 млрд. рублей Работы должны быть закончены до конца 2023 года Поделиться Поделиться Твитнуть

школа "Точка"

yandex.ru

Победителем конкурса на строительство нового корпуса школы «Точка» стала пермская компания ООО «ЖБК-Строй». Контракт должен быть заключен на 1,2 млрд. руб. Информация появилась на портале госзакупок.

В конкурсе приняла участие ещё одна компания — ООО «ПСК Вектор» из Оренбургской области. Подрядчик был готов выполнить работы за 1,1 млрд. руб. Однако конкурсная комиссия посчитала, что у пермской компании больше опыта в строительстве подобных объектов.

Контракт должен быть одновременно заключён на проектные и строительно-монтажные работы.

Общая площадь нового корпуса — 18,9 тыс. кв. м. Вместимость — 1050 учащихся. Также подрядчик должен предусмотреть строительство двух спортзалов, библиотеку, столовую на 525 мест, и актовый зал с эстрадой на 500 мест.

Рядом с новым корпусом должны быть возведены футбольное поле, спортивная зона для детей с ограниченными возможностями, площадка для игры в волейбол или баскетбол, а также полоса препятствия с четырьмя беговыми дорожками с резиновым покрытием.

Место строительства — бульвар Гагарина, 75а.

Сроки выполнения работ — до конца декабря 2023 года.

Напомним, что подрядчик ООО «ЖБК-Строй» будет строить новую инфекционную больницу в Перми.

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