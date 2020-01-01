За сутки COVID-19 диагностирован у пациентов в 45 территориях Пермского края В Перми заболели 1 287 жителей Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса за прошедшие сутки подтверждены у жителей 45 территорий Пермского края.

В Перми заболели 1 287 жителей, в Пермском муниципальном районе заразились 470 человек, в Краснокамском городском округе — 411, в Соликамском — 307.

В Чернушинском округе диагноз ковид подтверждён у 222 местных жителей, в Очерском — у 210, в Губахе — у 201.

Число заболевших в Добрянском городском округе — 158, в Верещагинском — 151, в Березниках — 149. В Сивинском муниципальном округе выявлено 145 новых пациентов, в Ильинском городском — 128, в Чусовском -124, в Лысьвенском — 122, в Большесосновском муниципальном округе — 105.

За весь период диагностики в Пермском крае подтверждено 229 562 случая новой коронавирусной инфекции.

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