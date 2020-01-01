За 2021 год в Пермском крае построено 1,3 млн кв. м жилья Это на 8,4% больше, чем годом ранее Поделиться Поделиться Твитнуть

За 2021 год на территории Пермского края сдана в эксплуатацию 16 831 квартира общей площадью 1 млн 317 тыс. кв. м. Это 108,4% к вводу жилья в Прикамье в 2020 году. Об этом сообщает Пермьстат.

Более половины из всех введённых площадей (724,4 тыс. кв. м) построено индивидуальными застройщиками за счёт собственных и привлечённых средств. Как отметили в ведомстве, это на 20,2% больше, чем в январе–декабре 2020 года.

Для сравнения: в 2020 году в Пермском крае было построено 1194,8 тыс. кв. м жилья, в 2019-м — 1112,9 тыс. кв. м, в 2018-м — 1010,6 тыс. кв. м.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.