Елена Синица В Пермском крае выявлено 5302 случая коронавирусной инфекции за сутки Общее число инфицированных в регионе достигло 229 562 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным регионального Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье подтверждено 5302 новых случая COVID-19. Из них 785 — дети до 17 лет включительно.

Также сообщается, что сейчас в краевых «ковидных» стационарах в тяжёлом состоянии находятся 239 пациентов. Из них 97 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в регионе развёрнуто 4436 «ковидных» коек, из которых занято 3509. Доля свободного коечного фонда составляет 20,9%.





Общее число инфицированных в Прикамье достигло 229 562. За сутки в регионе проведено 26 582 ПЦР-исследования на коронавирус. За эти же сутки выздоровело 896 человек, умерло — 13.





Сейчас в Пермском крае привились от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов 1388 630 человек. При этом 1321 603 жителя завершили курс вакцинации.

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