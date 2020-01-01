Елена Синица В Прикамье осудят экс-дознавателя полиции за служебный подлог Также её обвиняют в фальсификации доказательств по делу Поделиться Поделиться Твитнуть

В Прикамье завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего дознавателя отдела полиции. Она обвиняется в служебном подлоге (внесение в официальные документы заведомо ложных сведений) и фальсификации доказательств по уголовному делу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Поясняется, что обвиняемая для повышения своих служебных показателей и уменьшения объёма работы по уголовному делу изготовила подложные документы. Дознаватель, не вызывая подозреваемого для проведения следственных и процессуальных действий, изготовила документы об их проведении и сфальсифицировала их подписание подозреваемым.





Помимо этого, обвиняемая изготовила и приобщила к материалам уголовного дела фальсифицированный протокол допроса подозреваемого. Он содержал заведомо ложные сведения о самом факте производства следственного действия, участниках, времени и месте его проведения и якобы, данных подозреваемым показаниях.





Этот протокол дознаватель указала в обвинительном акте в качестве одного из доказательств, подтверждающих обвинение в совершении преступления. Сейчас дело направлено в суд.

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