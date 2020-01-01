Сальдированный финансовый результат организаций в Пермском крае вырос в 2,8 раза Более 73% обследованных организаций завершили отчётный период с прибылью Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает Пермьстат, за январь—ноябрь 2021 года организациями Пермского края получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 369,0 млрд рублей, что в 2,8 раза выше уровня соответствующего периода предыдущего года.

В ведомстве отметили, что при подсчёте не учитывались субъекты малого предпринимательства, банки, страховые организации, бюджетные учреждения с численностью до 15 человек.

В целом по краю 73,2% обследованных организаций завершили отчётный период с прибылью в 386,5 млрд рублей (это в 2,5 раза выше уровня января - ноября 2020 года).

При этом по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сумма убытка нерентабельных организаций края уменьшилась на 16,8%, составив 17,5 млрд рублей.

Организациями промпроизводства за период с начала года получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 341,1 млрд рублей. Доля прибыльных организаций в промышленности края за отчетный период составила 71,1%, сумма прибыли, полученная ими, достигла 350,6 млрд рублей (в 2,9 раза выше аналогичного показателя за январь-ноябрь 2020 года).

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