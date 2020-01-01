Пермское УФАС пресекло дискриминацию частных школ и детских садов Прикамья УГПС требовало с них деньги за подключение к прротивопожарным услугам Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС выявило в действиях ГКУ «Управление государственной противопожарной службы Пермского края» признаки нарушения Закона о защите конкуренции и вынесло учреждению предупреждение, сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Жалоба на действия «УГПС Пермского края» поступила в УФАС от Ассоциации содействия негосударственному образованию Прикамья. Её членам было отказали в заключении договора присоединения к услугам технического мониторинга радиосистем передачи извещений о пожаре, которые бесплатно получают учреждения, подведомственные департаменту образования Перми.

Позиция сотрудников «УГПС Пермского края» — негосударственным образовательным организациям такая услуга может оказываться только на возмездной основе.

В УФАС считают по-другому.

«Отказ ГКУ ПК «УГПС Пермского края» негосударственным образовательным организациям в безвозмездном подключении к услугам технического мониторинга ставит государственные образовательные организации в преимущественное положение, поскольку им эта услуга предоставляется бесплатно. Это приводит к ограничению конкуренции на рынке образовательных услуг, участниками которого являются как государственные, так и негосударственные образовательные организации», — пояснил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.

Пермское УФАС предупредило управление государственной противопожарной службы Пермского края о необходимости исключить дискриминационный подход при заключении договоров на оказание услуг противопожарной безопасности.

В конце января УГПС уведомило антимонопольный орган о принятии решения оказывать услуги технического мониторинга частным школьным и детсадам Прикамья на безвозмездной основе.

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