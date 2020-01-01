Елена Синица В школах Перми продлили дистанционное обучение до 13 февраля Причина — сложная эпидситуация по ОРВИ Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В школах Перми дистанционное обучение продлевается до 13 февраля. Об этом «Новому компаньону» сообщили в краевом Роспотребнадзоре. Причина — сложная эпидситуация по ОРВИ. Таким образом к очным занятиям школьники краевого центра смогут вернуться в понедельник, 14 февраля.

В Роспотребнадзоре отметили, что решение пока касается только пермских школ, ссузов и учреждений дополнительного образования.

Напомним, учебный процесс в очном формате был приостановлен с 3 по 9 февраля в школах Перми, Березников и Соликамска.

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