В Пермском крае за сутки впервые выявлено более 5 тыс. заболевших коронавирусом Скончались 20 пациентов Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье подтверждено 5 005 новых случаев COVID-19. Диагноз подтверждён у 935 детей до 17 лет включительно.

Выздоровели 733 пациента, скончались 20.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 224 260, погибших от коронавируса — 7 916.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 3 603 пациента, 249 из них в тяжёлом состоянии (101 подключён к аппаратам ИВЛ).

По состоянию на утро 9 февраля в Пермском крае завершили курс вакцинации от ковида 1 318 432 жителей.





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